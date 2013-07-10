Объемы продаж автопроизводителей в Германии бьют рекорды

Несмотря на то, что авторынок Европы переживает не лучшие времена, немецкие автогиганты бьют новые рекорды по объемам продаж. В числе прочего, это объясняется интересом стран Азии и США к автомобилям из Германии, передает Немецкая волна.

Крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen, несмотря на спад на европейском авторынке, в первом полугодии 2013 года установил собственный рекорд по количеству проданных машин, сообщает агентство Reuters. С января по июнь текущего года объем продаж Volkswagen по всему миру вырос на 4,4 процента, составив таким образом 2,91 миллиона машин. Такие данные содержатся в докладе концерна, который был опубликован во вторник, 9 июля.

Похвастаться результатами первых шести месяцев 2013 года смогли и другие немецкие автоконцерны: BMW и Audi. Оба производителя, благодаря буму на авторынках в Азии и США, установили собственные рекорды по продажам. Только в июне BMW, ускорив темпы, обогнал на финишной прямой своего конкурента концерн Daimler. За первые шесть месяцев 2013 года BMW продал 995 тысяч своих автомобилей, увеличив объем продаж на 6 процентов. В то же время Daimlerулучшил свои показатели на 5,3 процента, продав 746 тысяч автомобилей.

Дочернему предприятию концерна Volkswagen- Audi- пока на европейском рынке приходится нелегко, тем не менее 8 июля и эта компания заявил о росте объема продаж: почти 780 тысяч проданных автомобилей, что соответствует показателю роста в 6,4 процента.