ЕС требует от ВТО начать консультации с Россией по поводу утилизационного сбора на авто

Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

По информации секретариата ВТО, соответствующее обращение поступило в организацию 9 июля.

По информации ЕС, утилизационный сбор негативно повлияет на экспорт автомобилей из Евросоюза в Россию.

В сообщении ЕС отмечается, что при действии утилизационного сбора импортеры находятся в неравных условиях с производителями России, поскольку этот налог не применяется для российских производителей, а также в отношении автомобилей, ввозимых из Беларуси и Казахстана.