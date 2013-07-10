ЕС требует от ВТО начать консультации с Россией по поводу утилизационного сбора на авто
10:52, 10 июля 2013Промышленность
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Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.
По информации секретариата ВТО, соответствующее обращение поступило в организацию 9 июля.
По информации ЕС, утилизационный сбор негативно повлияет на экспорт автомобилей из Евросоюза в Россию.
В сообщении ЕС отмечается, что при действии утилизационного сбора импортеры находятся в неравных условиях с производителями России, поскольку этот налог не применяется для российских производителей, а также в отношении автомобилей, ввозимых из Беларуси и Казахстана.
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