Россия планирует ввести спецпошлины на украинский уголь, стекло и шоколад

Российская Федерация планирует обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, РФ направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление, в котором заявила о том, что автомобильный налог в Украине ударит по российскому экспорту автомобилей на сумму 328 млн долл. и не привлечет 36 млн долл. налогов. Чтобы компенсировать убытки Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Согласно сообщению, пошлины могут вступить в силу после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

По законам ВТО, членами которой являются Украина и Россия, пострадавшая страна имеет право ввести ответный налог, чтобы возместить убытки.

Турция в рамках норм ВТО уже зарезервировала за собой право с 12 июля этого года обложить 23% пошлиной импорт украинских грецких орехов в качестве ответной меры на ограничение Украиной импорта автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная рада Украины 4 июля 2013 года приняла закон о введении утилизационного сбора.

С 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления Российской Федерации в ВТО.