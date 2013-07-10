Северодонецкий “Азот” вложит в модернизацию цехов 95 млн грн

Одно из крупнейших в Украине предприятий азотной химии «Северодонецкое объединение Азот», входящее в группу Ostchem, до конца 2013 года вложит в модернизацию и капитальный ремонт своих цехов 95 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с начала года в аналогичные работы предприятие уже вложило около 50 млн грн.

«С начала года мы уже вложили около 50 млн грн, еще 95 млн грн вложим до конца года. Как и на других предприятиях холдинга Ostchem, мы добиваемся увеличения производительности и более надежной работы цехов, а также снижения себестоимости конечной продукции», – цитирует пресс-служба гендиректора Ostchem Александра Халина.

Согласно пресс-релизу, проведенные работы позволяют предприятию экономить до 15 млн грн в год.

«Благодаря ремонту в цехе уксусной кислоты мы снизили потребление пара с 1,06 до 0,92 Гкал на одну тонну готовой продукции. Только на этом участке суммарный экономический эффект составляет порядка 15 млн грн в год», – цитируют в сообщении слова председателя правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» Леонида Бугаева.

По информации пресс-службы, больше всего предприятие вложит в ремонт цехов, производящих минеральные удобрения: 24,4 млн грн – на ремонт цехов аммиака, 5 млн грн - цеха по производству карбамида и углеаммонийных солей и 4,6 млн грн - на капитальный ремонт оборудования по производству азотной кислоты.

“В Ostchem рассчитывают, что капитальный ремонт цеха аммиака в Северодонецке, который начнется в августе, приведет к увеличению производственных мощностей с нынешних 1360 тонн до 1580 тонн готовой продукции в сутки. Таким образом, предприятие сможет нарастить производство аммиака с 496 тыс. тонн до 577 тыс. тонн в год”, - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, Group DF, холдинговая компания украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, намеревалась в 2013 году инвестировать в предприятие “Северодонецкое объединение “Азот” (группа химпредприятий Ostchem) 450-500 млн грн.

Планировалось продолжить инвестиционные мероприятия в цехах карбамида и аммиака.

Согласно инвестиционному плану Ostchem, северодонецкий «Азот» до конца 2014 года должен увеличить мощность цеха производства карбамида М-3 до 1,6 тыс. тонн в сутки с 1,2 тыс. тонн. Также благодаря проведению ремонта ожидается увеличение производительности агрегата цеха аммиака 1-А до 1,7 тыс. тонн в сутки с 1,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.