Метпредприятия в июне не импортировали кокс в связи с мораторием Кабмина

Украинские метпредприятия в июне 2013 года не импортировали кокс в связи с мораторием, установленным Кабинетом Министров Украины.

Об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

«По импорту в июне кокс не завозился в связи с мораторием Кабмина», - отмечает «Металлургпром».

Согласно сообщению, за 1 полугодие 2013 года украинские метпредприятия увеличили импорт кокса в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – с 86 тыс. тонн до 430 тыс. тонн.

За январь-июнь металлургическим предприятиям поставлено 6,73 млн тонн украинского кокса – на 8% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. В июне украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,16 млн тонн кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 7,16 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и 96% от объема поставок за 6 месяцев 2012 года).

В январе-июне украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 6% - до 5,65 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в июне составил 1,015 млн тонн.

Поступления украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 6 месяцев составили 6,9 млн тонн – на 10% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-июне сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 12,55 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение июня уменьшились на 30 тыс. тонн и по состоянию на 1 июля составили около 540 тыс. тонн.

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