Украинские метпредприятия увеличили импорт железорудного сырья на 32%

В январе-июне металлургические предприятия Украины увеличили объемы импорта железорудного сырья (ЖРС) на 32% относительно 6 месяцев 2012 года - до 1,425 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром», в июне объемы импорта ЖРС составили 220 тыс. тонн.

Объемы экспорта железорудного сырья украинскими ГОКами за январь-июнь выросли на 11% к объему экспорта за аналогичный период 2012 года – до 19,14 млн тонн.

В июне экспорт ЖРС составил 3,12 млн тонн.

Обеспечение метпредприятий железорудным сырьем за 6 месяцев 2013 года составило: по окатышам – 94%, по агломерату – 98%, по аглоруде – 100% и по железорудному концентрату – 99%.

«Скорректированный балансовый график обеспечения метпредприятий железорудным сырьем в июне выполнен: по окатышам – на 102%, по агломерату – на 100%, по аглоруде – на 105%, по концентрату – на 102%», - сообщили УНИАН в «Металлургпроме».

Как сообщал УНИАН, за 2012 год метпредприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья на 72,3% относительно 2011 года - до 2,72 млн тонн. Украинские горнодобывающие предприятия реализовали 69,299 млн тонн продукции – на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт было отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,- до 34,254 млн тонн.