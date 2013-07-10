Украина будет вести переговоры с Россией о спецпошлинах в рамках ЕЭК и ВТО

Киев будет вести переговоры как по линии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), так и по линии Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы не допустить введения компенсационных пошлин странами Таможенного союза в отношении импорта товаров из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

«Мы уже сегодня приступили к изучению этих вопросов и свяжемся с Евразийской экономической комиссией для того, чтобы не допустить этих мер. Аналогичная работа будет проведена и по линии ВТО», - подчеркнул Мунтиян.

При этом он отметил, что решение о введении ответных мер еще не принято, однако если оно будет принято, то Украина путем проведения консультаций и переговоров готова отстаивать интересы отечественных товаропроизводителей.

По мнению Мунтияна, если стороны в процессе консультаций приведут друг другу свои аргументы, то будет принято правильное и взвешенное решение.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение специальных пошлин на импорт автомобилей. В уведомлении сказано, что «автомобильный» налог в Украине нанесет экономике России ущерб на сумму почти 328 млн долл., а недопоступления налогов составят 36 млн долл.

Чтобы компенсировать потери, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - при импорте угля и 15% - стекла.

Указанные пошлины могут быть введены после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

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