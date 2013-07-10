Госдума планирует выровнять условия сбора на иномарки и российские авто

Проект закона, который распространяет утилизационный сбор на всех автопроизводителей, будет принят Госдумой в ноябре 2013 года, сообщил журналистам первый зампред комитета ГД по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Скорее всего, поправки в закон об утилизационном сборе с целью выравнивания условий уплаты сбора на отечественную технику и ввозимые в страну иномарки в первом чтении будут рассмотрены в начале осенней сессии депутатов нижней палаты парламента, а окончательно приняты - в ноябре 2013 года", - сказал депутат.

Как сообщает Прайм, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские автопроизводители будут уплачивать утилизационный сбор. Предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2013 года. Однако парламентарии не успели утвердить документ в весеннюю сессию и отложили его рассмотрение на осень. Теперь ЕС решил запустить формальную процедуру разрешения спора в ВТО.

Утилизационный сбор в настоящее время уплачивается при импорте и новых и подержанных машин, однако работающие в РФ производители могут взамен предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем. Это различие вызывало озабоченность ЕС, и в конце февраля МЭР объявило, что российские производители будут вносить такие же платежи, что и иностранцы.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора при продаже автомобилей. По информации ЕС, утилизационный сбор негативно повлияет на экспорт автомобилей из Евросоюза в Россию.

В сообщении ЕС отмечается, что при действии утилизационного сбора импортеры находятся в неравных условиях с производителями России, поскольку этот налог не применяется для российских производителей, а также в отношении автомобилей, ввозимых из Беларуси и Казахстана.