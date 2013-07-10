Украина подала заявку на проведение Международной космической конференции в 2016 году
19:42, 10 июля 2013Промышленность
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Николай Азаров
Украина подала заявку на проведение Международной астронавтической конференции в 2016 году.
Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с исполнительным директором Международной астрономической федерации Кристианом Файхтингером, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.
«Я хочу поблагодарить Вас за принятие заявки Украины на проведение Международной астронавтической конференции в 2016 году в Киеве», - сказал Азаров.
Он подчеркнул, что Украина имеет развитую аэрокосмическую отрасль, в частности, сейчас реализуется программа по развитию космической отрасли на период до 2020 года и совместные проекты с РФ и Бразилией.
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