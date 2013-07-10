«Антонов» представил обновленный самолет Ан-2-100

Государственное предприятие «Антонов» представило обновленный многоцелевой биплан Ан-2-100, предназначенный для смешанных пассажирско-грузовых перевозок на небольших аэродромах в сложных климатических и метеоусловиях, сообщили УНИАН в пресс-службе «Антонова».

«Основное отличие Ан-2-100 от его предшественника биплана Ан-2 заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства предприятия «Мотор-Сич», - отметили на предприятии.

Как ожидается, все имеющиеся и годные к эксплуатации в Украине Ан-2, а таковых насчитывается 54 машины, будут переоборудованы в Ан-2-100. «Антонов» рассчитывает выйти на российский рынок и осуществить переоборудование российских Ан-2 (порядка 1580 машин), эксплуатация которых актуальна для северных и восточных территорий РФ. На предприятии также рассматривают возможность модернизации Ан-2, которые летают в Узбекистане, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1946 году) было переименовано в ГП «Антонов». В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Самолет Ан-2-100 рассчитан на максимальную коммерческую нагрузку в 1500 кг, способен брать на борт 12 пассажиров, экипаж – 2 человека. Максимальная крейсерская скорость самолета – 250 км\час, крейсерская высота полета – 3000 м. Необходимая длинна полосы – 550 м, практическая дальность полета – 525 км. Ресурс самолета составляет 20 тыс. часов, при этом срок службы – не ограничен.

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