В торговле с Россией «шутки» закончились

Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о том, что введение Украиной спецпошлин на автомобили, которые вступили в силу в марте 2013 года, является дискриминационным для российских производителей и наносит ущерб российскому экспорту в размере 328 млн долл., не считая 36 млн долл. «недооплаченных» налогов. Такая заявка – повод начать переговоры в рамках ВТО между двумя торговыми партнерами для разрешения ситуации.

Однако россияне на переговоры как раз не приглашают, в стремлении компенсировать убытки они пошли дальше и заявили об «ответных» мерах – одностороннем введении спецпошлин на импорт украинских угля, шоколада и стекла (54%, 0,1 евро за 1 кг, 15%, соответственно), без предварительного обсуждения ставок, механизмов взимания, а также адекватности взаимных потерь.

И хотя конкретных сроков возможного введения пошлин РФ не указывает, такая решительность объясняется просто: у Москвы исчерпывается терпение в ожидании услышать вполне конкретный сигнал о геополитическом выборе Украины. И поэтому в ход идут самые «действенные» меры убеждения.

Спецпошлины на импорт автомобилей не в первый раз стали основанием для претензий к Украине. Так, в июне Турция в ответ за заградительные меры пригрозила обложить 23%-ной пошлиной импорт украинских грецких орехов. Правда, Анкара пообещала обсудить предмет спора во время заседания Совета по торговле ВТО, запланированного на 11 июля, а также в рамках ближайшего заседания двусторонней украинско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству.

В Украине такую позицию Турции восприняли спокойно и расценили как «приглашение к диалогу». Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий в комментарии УНИАН подтвердил, что вопрос спецпошлин, действительно, вынесен на рассмотрение Совета по торговле ВТО наряду с другими претензиями, выставляемыми нашей стране в рамках членства в организации. Однако российских претензий в перечне заявленных к обсуждению нет. Позиция Москвы, мягко сказать, оказалась «большой неожиданностью» для Киева.

«Со стороны России - это несколько иной шаг, по сути. Позиция, о которой объявила Россия, – это элемент давления», - заявил Пятницкий.

А ведь элемент давления, призванный склонить Украину в сторону Таможенного союза, присутствовал все последнее время в отношениях Украины и России. Особенно он проявился в декабре 2012 года, когда Посол России в Украине Михаил Зурабов заявил, что «Таможенный союз постепенно становится экономической реальностью» и потому решение о глубоком сотрудничестве между Украиной и ТС стоило бы принять аккурат к лету 2013-го.

«С учетом той экономической ситуации, в которой находятся наши страны, я бы считал, что решение по сотрудничеству именно на этом направлении необходимо было бы принять в течение полугода», - сказал Зурабов.

Как дипломат он, конечно, признал, что Украина свободна в своем выборе, но как Посол РФ в очередной раз напомнил, что в зависимости от избранной Киевом перспективы планы Российской Федерации также будут скорректированы. Да и как по-другому, если тогда же – полгода назад - Президент РФ Владимир Путин четко дал понять: «Наши украинские коллеги думали, что мы шутим до какого-то времени, но поняли, что это не шутки».

И действительно – смеяться не над чем. Как только россияне реализуют свои экономические угрозы, аналогичные действия предпримут Беларусь и Казахстан, которые составляют костяк рынка СНГ, крупнейшей торговой площадки Украины. Что предложим в ответ, если, конечно, его кто-то еще услышит...

Олеся Сафронова (УНИАН)