Азаров рассчитывает на результативное сотрудничество с Таможенным союзом

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассчитывает, что назначение представителя Украины для работы в Евразийской экономической комиссии обеспечит прогнозированное и результативное сотрудничество с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

«Мы рассчитываем, что сейчас сотрудничество с Таможенным союзом России Беларуси и Казахстана будет проходить прогнозировано и даст лучшие результаты», - сказал Азаров

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 июля назначил Виктора Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило 10 июля, что Киев будет вести переговоры как по линии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), так и по линии Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы не допустить введения компенсационных пошлин странами Таможенного союза в отношении импорта товаров из Украины.

Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение специальных пошлин на импорт автомобилей. В уведомлении сказано, что «автомобильный» налог в Украине нанесет экономике России ущерб на сумму почти 328 млн долл., а недопоступления налогов составят 36 млн долл.

Чтобы компенсировать потери, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - при импорте угля и 15% - стекла.

Указанные пошлины могут быть введены после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.