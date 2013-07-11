Автоимпортеры хотят построить свой центр по утилизации автомобилей

Автоимпортеры хотят, чтобы им было предоставлено право построить центр по переработке и утилизации автомобилей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Автоимпортеры ежегодно реализуют в Украине около 160 тыс. автомобилей. Так почему ассоциации импортеров не дадут право построить свой завод? Мы готовы нести ответственность за все импортированные нами автомобили", - сказал он.

По словам Назаренко, завод, который производит 8 тыс. автомобилей в год, имеет право создать такой центр.

При этом он высказал предположение, что Президент наложит вето на закон об утилизационном сборе, после чего он будет отправлен на доработку, а ВААИД со своей стороны внесет предложения.

Как сообщал УНИАН, по словам народного депутата Украины Тариэла Васадзе, контролирующего корпорацию «УкрАВТО», после вступления в силу утилизационного сбора в Украине будет создано 10 крупнейших перерабатывающих центров для утилизации автомобилей. По его словам, первичный капитал на создание центров будет формироваться из денег, которые внутренний и внешний производители будут перечислять в бюджет государства.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы государственного бюджета от сбора экологического налога составят 2,2 млрд грн.