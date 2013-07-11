«ЗАЗ» за полгода сократил производство легковых авто на 52%

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ», г. Запорожье) в январе-июне 2013 года сократил производство легковых автомобилей до 9,633 тыс. единиц с 20,1 тыс. автомобилей за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, за 6 месяцев завод увеличил производство автомобилей модели Sens на 9% - до 2,718 тыс. единиц, производство Lanos сократилось на 32,5% - до 2,079 тыс. единиц, «Ланос Фургон» сократилось на 38% - до 195 единиц, ZAZ Forza сократилось на 42% - до 769 единиц, VIDA сократилось на 85% - до 711 единиц, А13 сократилось на 34% - до 1,991 тыс. единиц. При этом в январе-июне завод произвел 1,072 тыс. единиц машкомплектов для SKD сборки, а также сократил производство автобусов на 72% - до 98 единиц.

В июне "ЗАЗ" произвел 1722 автомобиля.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% - до 18,24 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году “ЗАЗ” сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.