Украина может столкнуться с ответными санкциями стран-автопроизводителей - ВААИД

Украинские автоимпортеры не исключают, что ведущие страны-автопроизводители могут заявить о применении ответных санкций в отношении Украины в случае введения в действие закона об утилизационном сборе на автомобили.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Мой прогноз, что мы услышим о санкциях со стороны Японии, затем США, далее Корея, Тайвань и Китай, чей импорт от этого страдает", - сказал Назаренко.

По его мнению, объемы импорта автомобилей в Украину в случае подписания Президентом Украины закона об утилизационном сборе могут резко сократиться, что приведет к финансовым потерям этих стран.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

Верховная Рада Украины 4 июля приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств. По мнению представителей ВААИД, автомобильного завода компании «Еврокар» и Кременчугского автосборочного завода, экологический налог на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств создает законодательные преференции для избранных и не направлен на развитие украинской автомобильной отрасли.

По мнению Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», утилизационный сбор необходимо ввести для спасения национальной автомобилестроительной отрасли.