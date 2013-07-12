Узбекистан отказался от планов по добыче лития из-за нерентабельности проекта

Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана отказался от проекта по разработке месторождения лития "Шавазсай" в Ташкентской области из-за ее нерентабельности, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве.

"Технология добычи лития из рассолов ряда соленых озер в последние годы выигрывает у добычи из полиметаллических руд как по рентабельности, так и по качеству продукта", - сообщил источник. По его словам, Госкомгео вышло в правительство с предложением об исключении данного проекта из программы развития отраслей экономики на среднесрочную перспективу.

Проект по разработке месторождения "Шавазсай"предусматривал добычу карбоната лития карьерным способом в объеме 3,7 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в разработку месторождения оценивался в 50 миллионов долларов. Литиевый концентрат планировалось использовать для выпуска литий-ионных аккумуляторных батарей на базе ОАО "Джизакский аккумуляторный завод".

По данным Госкомгео, утвержденные запасы месторождения "Шавазсай" составляют порядка 120 тысяч тонн двуокиси лития при среднем содержании металла в руде в размере 0,58%.

В 2010 году южнокорейская Shindong Enercom и Госкомгео подписали соглашение о программе действий по созданию СП для разработки месторождения "Шавазсай". Однако, в дальнейшем корейская компания отказалась от реализации проекта.