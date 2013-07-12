Продажи импортных б/у автомобилей за полгода выросли на 50%

Рынок продаж автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

"При этом из общего количества легковые автомобили составили - 4,1 тыс., автобусы - 0,9 тыс. и коммерческие автомобили - 57,6 тыс. Рост по сегментам соответственно 85%, 48% и 11%", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в общем объеме продаж легковых автомобилей в первом полугодии б/у автомобили заняли 3,8%, автобусы - 44,7% , коммерческие автомобили - 88,6%.

В то же время, продажи б/у автомобилей в июне продемонстрировали увеличение как по отношению к маю (на 17%), так и к июню прошлого года (на 66%).

"Причем, рост наблюдается в продажах всех типов автотранспортных средств", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ОАО «ЗАЗ», ОАО «ЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.