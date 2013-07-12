"Укроборонпром" назначил нового руководителя “Укрспецэкспорта”

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Дмитрия Перегудова с должности генерального директора госпредприятия "Укрспецэкспорт" и назначил и.о. генерального директора Александра Коваленко.

Как сказано в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение о смене гендиректора было принято 8 июля 2013 года генеральным директором "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, Перегудов возглавлял компанию с октября 2012 года.

Коваленко до своего назначения занимал должность первого заместителя генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт».

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники.