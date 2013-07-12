Северный ГОК в первом полугодии сократил выпуск окатышей на 3,3%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократил производство окатышей на 3,3% - до 5,3 млн тонн, сообщил УНИАН представитель предприятия.

Согласно данным предприятия, СевГОК за 6 месяцев 2013 года увеличил выпуск концентрата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% - до 7,5 млн тонн.

"В июне 2013 года СевГОК произвел более 1 млн тонн окатышей и 1,2 млн тонн концентрата", - отмечают на предприятии.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе "Метинвест" в рамках реструктуризации бизнеса получил от СКМ 15,0% акций Северного ГОКа. В результате группа «Метинвест» консолидировала 78,3% уставного капитала Северного ГОКа.

Согласно информации, размещенной на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, СКМ продолжает сохранять за собой 21,1 % акций СевГОКа.

Справка УНИАН. Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья, входит в горнорудный дивизион группы «Метинвест».

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний «СМАРТ-Холдинг» (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

СевГОК в 2012 году сократил производство окатышей на 3,6% по сравнению с 2011 годом - до 9,96 млн тонн, но в то же время увеличил производство концентрата - на 0,9%, до 14,56 млн тонн.