Снятие ограничений на импорт стальных труб вытеснит с рынка отечественную продукцию - эксперт

Приостановление с 1 августа ограничений на импорт в Украину некоторых категорий стальных труб может привести к вытеснению с национального рынка продукции украинских трубных производителей, сказал УНИАН аналитик инвесткомпании Concorde Capital Роман Тополюк.

В начале текущего месяца Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение с 1 августа 2013 года временно приостановить ограничения на импорт в Украину стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб внешним диаметром до 406,4 мм вне зависимости от страны происхождения.

«Для отечественных трубников такое действие только усугубит и без того сложную ситуацию со сбытом продукции, когда на ключевых и перспективных рынках вводятся или ужесточаются торговые барьеры – в России, США», - сказал эксперт.

Также Тополюк отметил, что во время кризисов на рынке национальные органы большинства стран стараются защитить отечественного производителя, поэтому снятие ограничений на импорт продукции – нехарактерное действие в сложившейся ситуации.

Межведомственная комиссия по международной торговле объясняла свое решение о приостановке ограничений импорта отсутствием у национальных трубников международных сертификатов на производство некоторых категорий труб, используемых в нефтяной и газовой промышленности.

В текущем году эти трубы поставлялись на украинский рынок из России, Австрии и Польши.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным объединения «Металлургпром», в январе-июне 2013 года производство стальных труб в Украине сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 848 тыс. тонн.