Промпроизводство в ЕС за месяц сократилось на 0,6%

Брюссель. В мае 2013 года промышленное производство в странах зоны евро сократилось на 0,3%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 0,6% по сравнению с апрелем 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с маем 2012 года, в мае 2013 года промышленное производство снизилось на 1,3% в зоне евро и на 1,6% в ЕС-27.

В мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года производство в энергетическом секторе выросло на 0,1% в зоне евро и снизилось на 0,3% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло в зоне евро на 0,4%, в ЕС-27 - на 0,2%, товаров непродолжительного использования – выросло на 0,6% в зоне евро и снизилось на 0,1% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 2,3% в зоне евро и на 2,1% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 1,5% в зоне евро и на 1,9% в ЕС-27.

В мае 2013 года, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с апрелем 2013 года зарегистрирован в Португалии (6,1%), Латвии (2,2%) и Эстонии (2,0%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Румынии (-10,7%), Литве (-6,3%) и Швеции (-3,8%).

В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года производство в энергетическом секторе выросло на 0,2% в зоне евро и сократилось на 1,9% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов сократилось на 2,6% в обеих зонах, товаров непродолжительного использования – выросло на 0,1% в зоне евро и снизилось на 0,7% в ЕС-27. Производство товаров длительного использования сократилось на 6,2% в зоне евро, и на 5,1% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 0,9% в обеих зонах.

В мае 2013 года, по имеющимся данным, самый большой рост промышленного производства по сравнению с маем 2012 года зарегистрирован в Литве (21,6%), Эстонии (6,3%) и Португалии (4,5%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Ирландии и Швеции (по -7,6%), Болгарии (-6,0%) и Финляндии (-5,3%).

В апреле 2013 года, по уточненным данным, промышленное производство выросло на 0,5% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27 по сравнению с мартом 2013 года.

С 1 июня 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.