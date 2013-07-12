Азаров и Медведев поговорили о возобновлении производства самолетов "Руслан"

Сочи. В ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко.

“В авиации это возобновление серийного производства Ан-124”, - сказал Лукьяненко.

В то же время он отметил, что стороны пришли к выводу, что научились находить решение чувствительных вопросов. В частности, речь шла об экспорте в Россию украинского пластического стекла.

Лукьяненко также отметил, что есть успешные проекты в космической отрасли.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.