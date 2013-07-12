В Москве состоялось первое заседание Совета по промышленной политике СНГ

В Москве состоялось первое заседание Совета по промышленной политике государств-участников СНГ, сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.

«Промышленность - важнейшая составляющая экономики любой развитой страны и прогрессивные тенденции в индустриальной модернизации всегда отзываются мультипликативным эффектом в различных секторах экономики», - заявил на заседании заместитель Председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов.

Он отметил, что совет глав правительств Содружества, принявший решение о создании этого совета, возлагает большие надежды на новый орган отраслевого сотрудничества, призванный решать масштабные вопросы в области производственной кооперации, взаимодействия отраслей и предприятий стран СНГ в машиностроении, химии и нефтехимии, в нефтегазовой области и других сферах.

Совет выступит главным координатором осуществления проектов создания совместных предприятий и сборочных производств в области машиностроения на взаимовыгодной основе, в выработке предложений по созданию новых материалов и разработке робототехники. Это особенно важно сейчас, когда перед всеми государствами Содружества встает вопрос о реорганизации промышленного производства в условиях жесткой конкуренции со стороны третьих стран, подчеркнул Иванов.

На заседании был избран председатель Совета по промышленной политике. Им стал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Рахманов.

В состав Совета вошли руководители органов государственной власти стран СНГ, отвечающих за выработку и осуществление государственной политики в области промышленности.

Участники заседания обсудили современное состояние промышленных секторов экономики в государствах СНГ, проблемы и перспективы развития машиностроения, а также производственной кооперации предприятий и отраслей в странах Содружества, ряд других вопросов.

Принято решение подготовить предложения по развитию новых форм кооперации и выстраиванию современных эффективных технологических цепочек в промышленности. Было также одобрено предложение о придании Российскому государственному университету нефти и газа имени И.М. Губкина статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в нефтегазовой отрасли.

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