Украина может компенсировать членам ВТО потери от спецпошлин на автомобили
Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, такое предложение украинской стороны было озвучено 11 июля в Женеве в ходе заседания Совета по торговле ВТО.
“Делегацией Украины было отмечено стремление найти взаимную договоренность с Россией и другими заинтересованными странами-членами, предусматривающую компенсацию с менее отрицательным влиянием на международную торговлю”, - говорится в сообщении пресс-службы.
При обсуждении вопроса о введении спецпошлин на импорт украинская сторона подчеркнула, что решение применить спецпошлины было результатом “тщательного и объективного расследования”, проведенного соответствующими органами власти в Украине, которые сделали вывод, что в результате значительного увеличения импорта автомобилей отечественная автомобильная промышленность находится под угрозой нанесения ей серьезного ущерба.
“Согласно положениям Соглашения ВТО о защитных мерах, в случае возникновения такой угрозы, и учитывая результаты расследования, странам-членам разрешается вводить временные защитные меры на прозрачной и недискриминационной основе, как это сделала Украина”, - говорится в сообщении.
Было заявлено также, что Украина готова продолжить консультации по разрешению спорных вопросов для того, чтобы найти общее решение, “учитывая при этом право Украины принять меры, предусматриваемые правилами ВТО в случае возникновения угрозы серьезного ущерба”.
Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года).
Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.
Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.
Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.