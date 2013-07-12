Холдинговой компании «Днепровский машиностроительный завод» не будет

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 376/2013 от 12 июля 2013 года признал утратившим силу указ Президента Украины от 16 ноября 1998 года «О создании Государственной акционерной холдинговой компании «Днепровский машиностроительный завод» (№1056).

Новый указ вступает в силу с даты его опубликования.

Справка УНИАН. Государственная холдинговая компания «Днепровский машиностроительный завод» создана в 1995 году на базе Днепровского машиностроительного завода с целью создания единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Основной номенклатурой завода является производство аппаратуры, средств телекоммуникаций для сетей связи Украины.