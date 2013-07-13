США, Япония и Корея могут принять меры в ответ на введение Украиной спецпошлин

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Об этом заявил глава Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО Андрей Гончарук.

«В случае введения защитных пошлин на легковые автомобили, встречи с отдельными заинтересованными сторонами - Японией, Кореей, ЕС, США, Турцией, другими членами ВТО, которые обращались к украинской стороне с просьбой провести многосторонние консультации в Женеве, подтвердили, что они обязательно воспользуются правом на внедрение мер возмещения», - написал он в своей статье, опубликованной в газете «Зеркало недели. Украина».

Гончарук также отметил, что ответные ограничительные меры могут быть введены в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также продукции отраслей, получающих государственную поддержку.

«Сами по себе контрмеры полностью соответствуют системе правил ВТО и широко применяются членами организации. Но для Украины как инициатора применения защитного инструмента важен постоянный мониторинг баланса потерь экспорта и показателей автомобильной отрасли, который является индикатором экономической эффективности такого инструмента», - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что в Украине отсутствует координация действий в сотрудничестве с ВТО.

«Подчеркну, защита отечественных отраслей должна быть экономически обоснованной, что означает не только соответствие правилам ВТО. Прогноз последствий возможных контрмер, направленных против других отраслей экономики, например, металлургической, химической, агропромышленной, должен быть неотъемлемой частью такого обоснования. В связи с этим не в пользу Украины сыграло совпадение во времени вступления в силу решения о введении защитной пошлины на автомобили и подачи нашей широкоформатной заявки о пересмотре тарифных обязательств в рамках ВТО, в том числе по тем же авто и еще 370 товарным позициям. Очевидно, что отсутствие координации в отношениях с ВТО дало о себе знать», - считает Гончарук.