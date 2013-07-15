Могилев-Подольский машзавод сменил гендиректора

Наблюдательный совет Могилев-Подольского машиностроительного завода им. С.М. Кирова (Винницкая область) назначил генеральным директором Юрия Орлова вместо Владислава Мормитко, говорится в сообщении компании.

Согласно решению набсовета, Мормитко (акциями не владеет), который занимал должность 1 год и 3 месяца, уволен по соглашению сторон.

Сроком на 3 года назначен генеральный директор Юрий Орлов (акциями не владеет), ранее работавший заместителем директора по производству НПО «Агро-Симо-Машбуд».

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Могилев-Подольский машиностроительный завод" занимается производством машин и оборудования для переработки с/х продуктов; строительством зданий; розничной торговлей в неспециализированных магазинах; деятельностью автомобильного грузового транспорта, монтажом и установкой машин для переработки с/х продуктов.

По итогам 2012 года завод получил 761 тыс. грн убытка. Валовый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2012 году составил 49,2 млн грн.

43,38% акций завода принадлежат ЗАО "ОМЗ" (Винница) и 31,93% - ООО «Новый Реестр» (Винница).