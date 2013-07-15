Стахановский завод ферросплавов за полгода сократил производство на 45%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов (СЗФ) за январь-июнь 2013 года сократил суммарное производство продукции на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 56 тыс. тонн, говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года завод сократил производство ферросилиция на 37% - до 47,6 тыс. тонн, силикомарганца - на 68,4% - до 8,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

В 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн.