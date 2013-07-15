Экспорт металлов и металлопродукции в Украине снизился на 12,5%

Украинские металлопроизводители в январе-мае 2013 года снизили экспорт металлов и металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 12,5% - до 7,577 млрд долларов США, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В том числе экспорт черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 12,5% - до 6,155 млрд долл., а экспорт изделий из черных металлов - на 14,7%, до 1,143 млрд долл.

Импорт металлов и металлопродукции за пять месяцев 2013 года снизился на 7,8% - до 1,938 млрд долл. При этом импорт черных металлов упал на 9,7% - до 889,1 млн долл., а импорт изделий из черных металлов - на 6,9%, до 445,4 млн долл.

В мае 2013 года экспорт черных металлов упал на 28,2% до 1,204 млрд долл., импорт сократился на 14,5 % до 198,7 млн долл.

Экспорт Украиной меди в январе-мае 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,3% - до 87,9 млн. долл., а импорт этого металла за этот период упал на 15,6% - до 58,7 млн долл.

За пять месяцев 2013 года страна сократила экспорт алюминия и изделий из него на 9,1% - до 51,4 млн долл, при этом импорт этого металла вырос на 3,2% - до 174,1 млн долл.

По результатам пяти месяцев 2013 года доля металлов и металлопродукции в общем объеме украинского экспорта составила 26,8%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году сократила к предыдущему году экспорт черных металлов на 17% - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,3 млрд долл.

Справка УНИАН. В январе-мае 2013 года украинские металлопроизводители по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили производство готового проката черных металлов на 5,4% - до 7,6 млн тонн, стали - на 5,4% - до 6,7 млн тонн, но при этом незначительно увеличили выплавку чугуна на 0,03% - до 12 млн тонн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.