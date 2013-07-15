Украинские ГОКи отчитались за полгода

Орджоникидзевский ГОК в 1 полугодии увеличил выпуск марганцевого концентрата в 2,5 раза - до 248,7 тыс. тонн

Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат (ОГОК) в январе-июне 2013 года увеличил производство марганцевого концентрата в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 248,7 тыс. тонн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА)

За январь-июнь 2013 года ОГОК произвел также 78 тыс. тонн марганцевого агломерата. В первом полугодии 2012 года предприятие не производило эту продукцию.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который разрабатывает западную часть Никопольского бассейна и ведет добычу марганца только открытым способом.

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Марганецкий ГОК в 1-м полугодии сократил выпуск марганцевого концентрата на 33% - до 241,7 тыс. тонн

Марганецкий горно-обогатительный комбинат (МГОК) в январе-июне 2013 года снизил производство марганцевого концентрата на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 241,7 тыс. тонн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

В сообщении указано, что в мае 2013 года МГОК произвел 24,7 тыс. тонн концентрата. При этом сравнительные данные за май 2012 года не предоставляются.

Справка УНИАН. Расположенный в Днепропетровской области Марганецкий горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине и странах СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом.

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината входят пять шахт, два карьера - Грушевский и Басанский, обогатительная фабрика, исследовательский промышленный комплекс химического оборудования.

В 2012 году МГОК сократил производство марганцевого концентрата на 7% по сравнению с 2011 годом – до 696,1 тыс. тонн.