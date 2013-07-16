«Донецксталь» вводит 10% надбавку к зарплатам работников из-за жары

Рабочие предприятий компании «Донецксталь», занятые на работах на открытом воздухе, в течение июля и августа получат 10-процентную надбавку к заработной плате. Об этом УНИАН сообщили в компании Донецксталь.

Дополнительные выплаты коснутся не только работников горячих цехов Донецкого металлургического завода и коксохимзаводов – «Макеевкокса» и Ясиновского. Прибавку к зарплате получат строители, буровики, рабочие обогатительной фабрики и сельхозпредприятий.

Выплата надбавки связана с необходимостью компенсировать тяжелые условия труда, усугубляющиеся стабильной жарой.

Эти же категории рабочих «Донецкстали» ежедневно бесплатно получают питьевую бутилированную воду для обеспечения водного баланса организма.

«Донецксталь» - один из крупнейших в Украине производителей коммерческого концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции. Компания отличается высоким уровнем социальной ответственности, заботится о возрождении духовности, православных традиций и ценностей, активно занимается благотворительностью.