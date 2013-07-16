Продажи автомобилей в Евросоюзе снизились до 17-летнего минимума

Варшава. Продажи новых автомобилей в Европейском Союзе (без учета Мальты) в прошлом месяце достигли минимального значения с 1996 года, но оказались выше продаж мая, когда был зафиксирован 20-ти летний минимум.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

В июне т.г. в 26 государствах Европейского Союза зарегистрировано 1,134 млн новых автомобилей по сравнению с 1,043 млн в предыдущем месяце.

По сравнению с июнем 2012 года продажи снизились на 5,6%.

Среди крупнейших европейских автомобильных рынков в июне 2013 года количество зарегистрированных новых авто выросло только в Великобритании - на 13,4% на фоне падения от 0,7% в Испании до 8,4% во Франции.

За первые шесть месяцев 2013 года продажи авто в Евросоюзе снизились на 6,6% - до 6,205 млн штук.

По данным АСЕА, Великобритания остается единственным среди крупнейших европейских автомобильных рынков, где сохраняется рост продаж: в первом полугодии они увеличились на 10%

Падение на других крупных рынках за первые шесть месяцев т.г. составило от 4,9% в Испании до 11,2% во Франции

Справка УНИАН. По данным АСЕА, которая готовит свои рапорты на базе информации о новозарегистрированных автомобилях, в 2012 году продажи новых авто в 26 странах ЕС упали на более чем 8% - до 12,05 млн штук.

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