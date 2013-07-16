Мексика проведет расследование в отношении импорта стального листа из Украины

Министерство экономики Мексики инициирует разбирательство в отношении импорта в эту центральноамериканскую страну толстого листа украинского, а также российского производства, сообщается на сайте Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

В сообщении говорится, что антидемпинговое расследование будет проводиться в отношении импорта Мексикой толстого стального листа шириной более 600 мм и толщиной 4,75-10 мм и будет охватывать период с января по декабрь 2012 года.

Основанием для проведения антидемпингового расследования послужила жалоба одной из мексиканских сталелитейных компаний.

По данным мексиканского правительства, за 2012 год импорт украинского и российского толстого листа в эту страну вырос на 323% - до 80 тыс. тонн, что вызвало обеспокоенность местных производителей, которые подняли вопрос об экономическом ущербе.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году заняла 7-е место в мировом рейтинге крупнейших экспортеров стали, реализовав на внешних рынках 24,1 млн тонн металлопродукции.