США решит вопрос с пошлинами на украинские трубы до 16 августа

Комиссия по международной торговле США (ITC) до 16 августа должна принять предварительное решение относительно возможного введения антидемпинговых пошлин на поставки труб из Украины и восьми других стран, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

В сообщении сказано, что слушание по делу запланировано на 23 июля, заинтересованные стороны могут подать заявки на участие до 19 июля.

Как сообщал УНИАН, в начале июля американские металлурги подали ходатайство в Комиссию США по международной торговле с просьбой провести расследование факта наличия демпинга при импорте труб из Украины, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама.

Справка УНИАН. Cогласно данным Американского института железа и стали, импорт нефтегазопромышленных труб из девяти стран, упомянутых в ходатайстве, удвоился за последние несколько лет почти до 1,8 миллиона тонн, что составило около 63% трубного рынка США в прошлом году.

Металлурги США в прошлом году активизировали усилия против роста импорта металлопродукции, так как падение мировых цен на сталь стимулировало производителей, особенно в развивающихся странах, более агрессивно сбывать продукцию в США.

В марте сталелитейные компании США призвали Конгресс и Белый дом принять меры против импорта стали из Китая путем реформирования торгового законодательства.

За пять месяцев 2013 года украинские производители, по данным Госстата, сократили производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24,2% - до 788 тыс. тонн.