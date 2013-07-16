Украина сократила экспорт стрелкового оружия в США на 76%

Украина в 2012 году сократила экспорт стрелкового оружия в США по сравнению с 2011 годом на 76,7% - до 90 тыс. единиц.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы экспортного контроля Украины.

Согласно документу, несмотря на сокращение закупок, США остается крупнейшим импортером украинского стрелкового оружия, закупив в прошлом году большую часть поставленных карабинов и винтовок.

Второе место по объему импорта заняла Германия, закупив 14,3 тыс. винтовок и карабинов, а также 14,4 тыс. револьверов и пистолетов, третье место - Судан, закупив 22 тыс. винтовок и карабинов.

Согласно отчету, крупные партии стрелкового оружия в 2012 году закупили в Украине также Чад и Канада - 15 тыс. и 11 тыс. единиц соответственно.

По информации Госслужбы, в тройку крупнейших импортеров украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) вошли Израиль, США и Ботсвана, которые в прошлом году закупили 225, 159 и 20 единиц техники соответственно.

Справка УНИАН. Основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) является ГК «Укрспецэкспорт». Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.