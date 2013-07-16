Россия решила не продлевать до конца года квоты на поставку украинских труб

Правительство Российской Федерации решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб, сообщил во вторник, 16 июля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Челябинске.

«Мною принято решение не продлевать действие квот на поставку украинской трубной продукции в этом полугодии», - сказал Медведев на совещании по развитию металлургии, передает РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что надо грамотно использовать преимущества Таможенного союза для защиты от недобросовестной конкуренции иностранных производителей.

Напомним, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

Поставки трубной продукции свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.