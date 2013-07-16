Киевский мотоциклетный завод сменил главу набсовета

Акционеры Киевского мотоциклетного завода (КМЗ) на внеочередном общем собрании приняли решение назначить главой наблюдательного совета предприятия Николая Бондаренко, который ранее занимал должность специалиста расчетно-сметного отдела компании Japan Airport Consultants ("Японский консультант в аэропортах").

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Бондаренко назначен сроком на 3 года.

Алексей Краснокутский, который ранее занимал должность главы набсовета, освобожден от должности решением внеочередного общего собрания акционеров от 13 июля 2013 года на основании заявления об увольнении.

Справка УНИАН. Киевский мотоциклетный завод был создан на базе бронетанкового ремзавода E8 в 1945 году. На предприятии были внедрены 22 модели мотоциклов разных мощностей. В 1994 году государственное предприятие «Киевский мотоциклетный завод» было преобразовано в ОАО.

В пользовании предприятия находятся два земельных участка площадью 240 тыс. кв. м и 3,2 тыс. кв. м.

ООО "ФК "Фаворит" 16 июля 2012 года приобрело на фондовой бирже ПФТС 5% госпакета акций ПАО "Киевский мотоциклетный завод" за 1,6 млн грн.

ООО "Капитал Индекс Групп" 22 августа 2012 года приобрело на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 90,811% акций Киевского мотоциклетного завода за 59,8 млн грн.