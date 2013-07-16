Металлургическая отрасль Украины сократила убытки на 24%

Убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) металлургической отрасли Украины по итогам января-мая 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,7%, или на 1,4 млрд грн — до 4,5 млрд грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель объединения «Федерация металлургов Украины» Сергей Беленький.

При этом, по его словам, чистый доход метпредприятий за этот период также уменьшился на 9,9% (6,5 млрд грн) и составил 58,9 млрд грн.

«За 1-ое полугодие ожидаются убытки от реализации металлургической продукции с учетом затрат на производство и сбыт в пределах 7 млрд грн. Основная причина высокого уровня убытков отрасли – низкий спрос при опережающем снижении цен на метпродукцию относительно цен на сырьевые ресурсы и услуги», - отметил Беленький.

Он также сообщил, что за 5 месяцев отрицательная рентабельность отрасли составила «минус» 9,1% против «минус» 8,1% за 5 месяцев 2012 года.

«В металлургии сложилась крайне сложная ситуация. Прогнозы на текущий год довольно пессимистичны, потому что конъюнктура рынков сбыта нестабильна и существенного улучшения не предвидится», - заявил Беленький.

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.