Кабмин установил квоту на импорт кокса для "АрселорМиттал Кривой Рог" - 210 тыс. тонн

Кабинет министров Украины установил для "АрселорМиттал Кривой Рог" квоту на импорт кокса на 2013 год в размере 210 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр промышленной политики Михаил Короленко.

"Было решение правительства, неделю назад, для "Арселор Миттала" на импорт кокса в размере 210 тыс. тонн в текущем году", - сказал Короленко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 13 марта 2013 года ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на текущий год.

Одновременно Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, угля роторного.

Как заявил председатель совета директоров "ИСД" Сергей Тарута, продление действия постановления правительства о квотировании импорта высококачественного угля и кокса в Украину может уже в следующем году привести к существенным экономическим потерям металлургической отрасли, которая является базовой для Украины.

По словам Таруты, предприятиям отрасли будет целесообразнее остановиться, чем нести убытки.

По данным Госстата, за пять первых месяцев 2013 года Украина сократила производство кокса по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,8% до 7,4 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.