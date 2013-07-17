Украина намерена обсудить с Россией квоты на поставки труб в сентябре

Украина намерена в сентябре 2013 года провести переговоры с Российской Федерацией относительно квоты на беспошлинные поставки украинских труб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Кабинете министров сообщил журналистам министр промышленной политики Михаил Короленко.

“Точной даты сказать не могу, но если ориентировать, то, я думаю, сентябрь”, - сказал Короленко.

Как сообщал УНИАН, правительство России решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

Поставки трубной продукции свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.