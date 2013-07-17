Промышленное производство в Украине сократилось на 5,7%

Промышленное производство в Украине в июне 2013 года, по сравнению с июнем 2012 года, сократилось на 5,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%.

В первом полугодии 2013 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, падение промпроизводства составило 5,3%.

По данным Госстата, в июне 2013 года по отношению к июню 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 28,4% (по сравнению с маем рост составил 7%), в изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 3% (8,4%) и в добыче металлических руд – на 2,4% (8,4%).

Остальные отрасли показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции – на 22,1% (8,4% к маю), в производстве мебели, другой продукции, а также ремонте и монтаже машин и оборудования – на 18,8% (7,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,5% (5,1%).

В машиностроении падение промпроизводства в июне 2013 года по сравнению с июнем прошлого года составило 10,3% (рост 4,8% к маю), в металлургическом производстве - 6,3% (рост 0,8%), в распределении электроэнергии, газа и пара - 1,5% (рост 4,7%).

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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