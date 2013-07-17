Украина будет защищать своих производителей даже в ВТО – российский эксперт

Москва. Правительство Украины будет вводить защитные меры для своих производителей, даже если они будут оспариваться в рамках Всемирной торговой организации правительствами других стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом на пресс-конференции в Москве сказал председатель комитета по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Саламатов.

«Украинское правительство будет вводить определенные защитные действия, которые будут оспариваться другими правительствами, но все равно они будут пытаться защитить свое производителя», - сказал Саламатов.

Он подчеркнул, что по истечении трех лет с момента членства в ВТО Украина имеет право поднять вопрос о пересмотре таможенных пошлин и других условий членства.

«Это опять надо вступить в переговоры со всеми странами ВТО, прейти к какому-то решению, а потом все участники должны согласиться с этими изменениями. Это очень сложно, но Украина не будет выходить из ВТО, если даже и не достигнет успеха», - сказал эксперт.

По его словам, пересмотреть «глобально таможенные ставки невозможно».

Саламатов сообщил, что после обращения в органы ВТО еще 60 дней идут двухсторонние консультации сторон, потом если спор не урегулирован в течение 9-12 месяцев, происходит разбирательство в органе ВТО по разрешению споров и только через 15-16 месяцев принимается какое-то решение о компенсации, изменении пошлин и т.д.

«Все торговые споры в ВТО проходят 2-3 года, при этом в 95% случаях иски отзываются, и стороны самостоятельно договариваются, находя совместное удовлетворяющие стороны решение», - сказал Саламатов.

Эксперт считает, что вступление Украины в ВТО было в «значительной степени политическим решением» и украинская сторона не так скрупулезно, как российское правительство, отстаивала пошлины по отдельным позициям.

«В целом таможенные пошлины, объем национальной защиты в Украине гораздо меньше, чем в РФ», - сказал он. При этом Саламатов отметил, что за время членства в ВТО темпы прироста импорта и экспорта были примерно одинаковы.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей. В уведомлении сказано, что «автомобильный» налог в Украине нанесет экономике России ущерб на сумму почти 328 млн долл., а недопоступления налогов составят 36 млн долл.

Чтобы компенсировать потери, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - при импорте угля и 15% - стекла.

Указанные пошлины могут быть введены после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

Напомним, что правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Вопрос о возможности введения Турцией ответных мер на действие в Украине спецпошлин на импорт автомобилей будет обсуждаться как на двустороннем уровне, так и в рамках Всемирной торговой организации.

Вместе с тем, Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей, хотя ранее представители ЕС отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.