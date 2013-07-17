Черкасский «Азот» модернизировал аммиачный цех за 16 млн грн

Одно из крупнейших украинских химических предприятий черкасский «Азот», входящий в группу Ostchem, завершил модернизацию цеха по производству аммиака (А-3).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, на плановый капитальный ремонт было поочередно остановлено два агрегата цеха А-3.

Стоимость капитального ремонта и модернизации цеха, которые продолжались в течение месяца, составила около 16 млн грн.

Проведение плановой модернизации цеха А-3 позволило снизить потребление газа на 2%.

По оценкам финансового директора Ostchem Олега Кикты, экономический эффект от реализации программы модернизации только этого цеха составляет свыше 10 млн грн. По его словам, инвестиции в модернизацию Оstchem будет постепенно проводить на всех предприятиях холдинга для достижения снижения себестоимости готовой продукции за счет снижения потребления газа.

Справка УНИАН. На черкасском ПАО "Азот" работает два цеха аммиака: А-3 (2 агрегата) и А-5 (1 агрегат). Мощность цеха А-3 составляет 1200 тонн/сутки, а цеха А-5 - 1700 тонн/сутки. Как правило, аммиачные цеха останавливаются для проведения ремонтов в летний период, когда снижается спрос на азотные удобрения.

ПАО «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений. В 2011 году предприятие произвело 154,87 тыс. тонн сульфата аммония (+ 15,3 тыс. тонн по сравнению с 2010 годом), 964,8 тыс. тонн аммиака (+ 41,89 тыс. тонн), 759,94 тыс. тонн карбамида (+ 111,26 тыс. тонн), 971,06 тыс. тонн аммиачной селитры (+124 тыс. тонн), в том числе 541,2 тыс. тонн аммиачной селитры с магнезиальной добавкой (+184,3 тыс. тонн), 161,53 тыс. тонн КАС (-58,4 тыс. тонн).

Ostchem – управляющая компания, которая координирует работу предприятий азотной химии Group DF, среди которых и ПАО «Азот».

Крупнейшим конечным акционером ПАО «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.