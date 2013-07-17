Металлургпром: рост тарифов приведет к дополнительным затратам в 2,3 млрд грн

Повышение тарифов на энергоносители и грузоперевозки может привести в 2013 году к дополнительным затратам украинских металлургов в сумме 2,3 млрд грн, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, в 2013 году может повысить тарифы на электроэнергию на 9,3%. При этом, с 1 апреля тарифы уже выросли на 4,8%.

«Такое повышение тарифов увеличит затраты металлургов с учетом удорожания сырья за счет роста электроэнергии на 1,8 млрд грн», - отмечает «Металлургпром».

В свою очередь, согласно приказу Минтранссвязи Украины, с 6 июня выросли тарифы на грузовые перевозки на 4%, с 1 июля – еще на 3%.

В условиях резкого снижения спроса и цен на металлопродукцию на мировом рынке эти шаги, по мнению объединения «Металлургпром», приведут к еще большему дефициту собственных оборотных средств металлургических предприятий. Дополнительные затраты металлургов ожидаются в пределах 500 млн грн (с НДС).

В «Металлургпроме» сообщили, что в данный момент, разрабатывается проект меморандума между Кабинетом Министров и предприятиями горно-металлургического комплекса, которым предлагается предусмотреть недопущение роста тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом для предприятий ГМК свыше 5 % от уровня 2012 года, а также тарифов на электроэнергию - свыше 5% от уровня, установленного на 1 апреля 2013 года.

Генеральный директор «Металлургпрома» Василий Харахулах обратился с письмом в Министерство промышленной политики с просьбой «принять необходимые меры к недопущению роста тарифов на электроэнергию и грузовые перевозки, которое в дальнейшем усугубит финансово-экономическое состояние предприятий отрасли».

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль, генерирующая для страны львиную долю валютной выручки, за пять первых месяцев текущего года сократила по сравнению с аналогичным периодом 2012 года убытки на 23,7% - до 4,5 млрд грн. По итогам 2012 года убытки металлургов выросли в 3,3 раза до 13,7 млрд грн.