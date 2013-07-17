Производство металла и метпродукции в Украине снизилось на 7,6%

Украинские металлургические предприятия за январь-июнь 2013 года сократили производство металла и металлопродукции по сравнению с январем-июнем 2012 года на 7,6%, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в июне 2013 года по сравнению с маем 2013 года производство металла и металлопродукции увеличилось на 0,8%, а по сравнению с июнем 2012 года сократилось на 6,3%.

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.