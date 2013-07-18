Производство стальных труб в Украине снизилось на 21,4%

Украинские производители в первом полугодии 2013 года сократили производство стальных труб по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,4% - до 944 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в июне 2013 года производство труб по сравнению с маем 2013 года сократилось на 6,1%, а по сравнению с июнем 2012 года - на 4,4%, до 154 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и завод «Коминмет».

Металлургические предприятия в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

Ранее на текущей неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ решило не продлевать во втором полугодии квоты на беспошлинную поставку украинских труб на российский рынок в размере 120 тыс. тонн. Вводимые РФ торговые барьеры могут ускорить падение объемов производства труб в Украине.