Украинские металлурги снизили производство проката на 5,6%

Украинские металлургические предприятия в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили производство готового проката черных металлов на 5,6% - до 9,050 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики.

В июне 2013 года по сравнению с маем производство готового проката черных металлов выросло на 1,2%, а по сравнению с июнем 2012 года - снизилось на 6% и составило 1,499 млн тонн.

При этом производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизилось на 0,4% - до 3,031 млн тонн. Производство проката плоского горячекатаного из легированной стали за этот период снизилось на 39,6% - до 790 тыс. тонн.

Кроме того, в первом полугодии 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года производство прутов и стержней увеличилось на 61,7% - до 1,532 млн тонн.

Также за январь-июнь 2013 года было произведено 1,235 млн тонн профилей, что на 10,9% больше показателя первого полугодия прошлого года.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, за отчетный период сократилось в Украине на 5,5% - до 8,124 млн тонн. Также в январе-июне 2013 года было произведено 8,754 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 0,6% больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Производство полуфабрикатов катанных и кованных за 6 месяцев сократилось на 5% - до 3,192 млн тонн.

Производство чугуна в стране в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизилось на 0,3% - до 14,460 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.