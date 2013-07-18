В Украине производство лекарств на основе антибиотиков выросло на 17%

Украина за январь-июнь 2013 года увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 416 тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в июне 2013 года производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков увеличилось на 9,6% по сравнению с июнем прошлого года и на 57,7% по сравнению с маем 2013 года – до 73,6 тонн.

Согласно сообщению, Украина в январе-июне 2013 года увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 57,7 тонн.

В июне текущего года производство лекарственных препаратов на основе гормонов увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% по сравнению с маем 2013 года – до 10,6 тонн.

Госслужба сообщила, что производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-июне текущего года увеличилось на 20,8% - до 23,7 тыс. тонн.

В июне 2013 года производство препаратов без антибиотиков и гормонов увеличилось на 22,6% по сравнению с июнем прошлого года и на 6,8% по сравнению с маем текущего года – до 3,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года Украина сократила производство лекарств по сравнению с 2011 годом на основе антибиотиков на 3,7% - до 898 тонн, увеличила производство лекарств на основе гормонов на 8,2% - до 114 тонн. Производство лекарств, не содержащих антибиотики и гормоны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 9,2% - до 42,4 тыс. тонн.