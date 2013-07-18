ХМЗ и «Гомсельмаш» договорились о сборке комбайнов под гарантии «Украгролизинга»

Херсонский машиностроительный завод и Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) договорились о сборке зерноуборочных комбайнов.

Как сообщает пресс-служба НАК «Украгролизинг», 15 июля в Киеве подписан трехсторонний Меморандум о намерениях между компанией «Украгролизинг», Херсонским машзаводом и заводом «Гомсельмаш».

В сообщении указывается, что стороны подтвердили, что хотят реализовать в Украине совместные проекты по финансированию, изготовлению и реализации в Украине современных образцов сельскохозяйственной техники.

В частности, организовать украинский-белорусское производство зерноуборочных комбайнов на мощностях известного херсонского предприятия.

Речь идет об выпуске оптимального для украинских условий зерноуборочного комбайна «Палессе». 500 таких машин модели 2008 года выпуска со следующими модификациями уже работают на украинских полях и очень хорошо себя зарекомендовали.

Согласно достигнутым договоренностям, Херсонский машиностроительный завод берется создать условия для организации уже с 2013 года серийного производства таких комбайнов с постепенным увеличением удельного веса сырья, материалов, деталей, узлов, агрегатов отечественного производства при их сборке на территории Украины.

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» призвана в рамках данного проекта реализовывать изготовленные зерноуборочные комбайны на условиях финансового лизинга украинским аграриям.

Меморандумом предусматривается на первом этапе, с сентября изготовить 100 комбайнов. Со второго этапа - 2014 год - 420 комбайнов.

Ориентировочные объемы инвестиций, которые планируется направить на реализацию инвестиционных проектов, могут составить эквивалент 65 млн долларов.

Финансирование проекта начнется за счет ресурсов, привлеченных белорусской стороной. И только после того, как первые партии совместных комбайнов, произведенных в Украине, поступят потребителям, будут привлекаться в проект средства государственного бюджета Украины.

В сообщении отмечается, что подписание трехстороннего Меморандума о намерениях стало логическим продолжением последовательной реализации межправительственных соглашений между Украиной и Беларусью.

Меморандум подписали с украинской стороны: председатель правления ГПАО «Национальная акционерная компания «Украгролизинг» Николай Шпак, председатель общества ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» Александр Олейник. С белорусской стороны - заместитель генерального директора РУП «Гомсельмаш» Игорь Дубров.

Как сообщал УНИАН, ХМЗ планирует в 2013 году выпустить 350 зерноуборочных комбайнов, в том числе комбайны Tucano-440 в рамках совместного производства с немецкой CLAAS.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» было создано на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году.

После мирового соглашения все активы ХМЗ перешли к ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод», который входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь).

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов. С 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».

Сегодня Херсонский машзавод серийно выпускает комбайны «Скиф-230А». По заказу - рисовую модификацию «Скиф-250Р». В перспективе планируется серийное производство более мощных - «Скиф-290» и «Скиф-330». Кроме зерноуборочных комбайнов предприятие также производит жатки для уборки кукурузы и подсолнечника, приспособления для уборки рапса и горчицы, тележки для транспортировки жаток, измельчители, а также большой спектр запасных частей к сельскохозяйственной технике.

На предприятии разработана программа долгосрочного развития предприятия, которая предусматривает выход на проектную мощность до 1500 единиц зерноуборочных комбайнов в год.