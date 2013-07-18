Производство химпродукции в Украине сократилось на 19%

Производство химических веществ и химической продукции в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 19%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, в июне текущего года производство химических веществ и химической продукции сократилось на 22,1% по сравнению с июнем 2012.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство химических веществ и химической продукции в Украине увеличилось на 7,1% по сравнению с 2012 годом.